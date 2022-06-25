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Мемфіс та Філадельфія обмінялися захисниками

Сьогодні 18:11 235 0
Мемфіс та Філадельфія обмінялися захисниками
#Мемфіс, #Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

Філадельфія отримала захисника Гризліс Де’Ентоні Мелтона в результаті обміну.

Про це повідомляє ESPN.

76-ті віддали за нього 23-й пік драфта та захисника Денні Гріна.

23-річний Мелтон відіграв у НБА чотири сезони. Минулого року він набирав у середньому 10,8 очка, 4,5 підбирання та 2,7 передачі за 22,7 хвилини на паркеті.

Відзначимо, що на драфті під 23-м номером драфту-2022 Мемфіс обрав форварда Колорадо-Стейт Девіда Родді.

Контракт Гріна частково гарантовано. В останньому матчі сезону він порвав хрестоподібні зв’язки коліна.

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