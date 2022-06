Мемфіс та Філадельфія обмінялися захисниками

Філадельфія отримала захисника Гризліс Де’Ентоні Мелтона в результаті обміну.

Про це повідомляє ESPN.

76-ті віддали за нього 23-й пік драфта та захисника Денні Гріна.

23-річний Мелтон відіграв у НБА чотири сезони. Минулого року він набирав у середньому 10,8 очка, 4,5 підбирання та 2,7 передачі за 22,7 хвилини на паркеті.

Відзначимо, що на драфті під 23-м номером драфту-2022 Мемфіс обрав форварда Колорадо-Стейт Девіда Родді.

Контракт Гріна частково гарантовано. В останньому матчі сезону він порвав хрестоподібні зв’язки коліна.

Philadelphia is trading the No. 23 pick to Memphis for DeAnthony Melton, source tells ESPN.