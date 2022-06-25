Український баскетбольний клуб МБК Миколаїв може бути під загрозою зникнення.

Про це повідомляє South Score.

Українська частина клубу не отримала заробітну платню за останній робочий місяць. Причини невиплати зарплати невідомі.

Клуб також є неактивним у соціальних мережах. Останній допис зроблено 24 лютого.

Персоналу команди наразі невідомо, чи будуть вони відновлювати роботу. Також питання у гравців команди, у яких є дійсні контракти.

МБК Миколаїв - єдина команда, яка провела в елітному дивізіоні країні всі сезони з 1992 року. Сезон 21/22 починався для команди з новим президентом та амбіційними планами.