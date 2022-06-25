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Кліффорд очолив Шарлотт

Сьогодні 16:40 105 0
Кліффорд очолив Шарлотт
#Шарлотт

Джерело - Tribuna.com.

Стів Кліффорд повернувся на посаду головного тренера Шарлотт.

Про це заявив президент з баскетбольних операцій та генеральний менеджер Шарлотт Мітч Капчак.

"Ми раді вітати Стіва з поверненням у нашу франшизу. Ми віримо, що його попередній досвід і тренерська філософія роблять його найкращим тренером нашої команди. У Стіва є перевірений досвід у посиленні захисту.

Він тренер, який орієнтований на деталі. У нього є історії максимізації таланту гравців, він вміє розвивати та розширювати їх навички. Стів прагне грати з тим же наступальним темпом, який наші вболівальники звикли бачити останні кілька років.

Ми впевнені, що він зможе допомогти нашим молодим гравцям продовжувати зростати, оскільки ми прагнемо зробити крок вперед як команда", - заявив Капчак.

Кліффорд, який тренував команду з 2013-го по 2018-й зізнався, що радий повернутися до Шарлотт.

"Я щасливий повернутися до Шарлотт. Хочу подякувати Майклу Джордану, Мітчу Капчаку та Баззу Петерсону за цю можливість.

Це дивовижна молода команда з великою кількістю талановитих гравців. Шарлотт - чудове місто, і я з перших вуст знаю, яку пристрасть мають шанувальники до цієї франшизи. Я не можу дочекатися, коли повернуся до міста і почну працювати з нашими гравцями", - сказав Кліффорд.

Нагадаємо, що з 2018-го по 2021-й тренер очолював Бруклін, а минулого сезону працював асистентом в Орландо.

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