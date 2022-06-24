Збірна України зіграє контрольний матч зі Словаччиною

Матч розпочнеться о 22:00.

У п’ятницю, 24 червня, чоловіча збірна України зіграє перший контрольний матч на етапі тренувального збору в портагальскому місті Віана-ду-Каштелу.

Про це повдіомляє ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса о 22:00 за київським часом протистоятиме команді Словаччини.

Це буде перший з двох запланованих товарських матчів у Португалії, у суботу наша збірна зіграє проти господарів майданчика. У складі збірної України знаходяться 14 гравців, після матчів в Португалії команда повернеться до Риги, де вже 1 липня зіграє першу липневу гру кваліфікації проти Грузії.