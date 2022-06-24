Українському клубу не гарантували місце в основній сітці турніру

Будівельник зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2022-23.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Заявки на участь у ЛЧ подали понад 70 команд і 52 з них були підтверджені як учасники Радою баскетбольної Ліги чемпіонів, в тому числі 18 чемпіонів країн. Загалом участь у турнірі візьмуть команди з 29 країн Європи.

28 команд потрапили напряму до регулярного сезону, ще 24 команди зіграють у кваліфікації.

В кваліфікації зіграють наступні команди:

Баккен Беарз (Данія), Бамберг (Німеччина), Будівельник (Україна), Волунтарі (Румунія), Мерідіан (Сербія), Фрібург (Швейцарія), Голден Ігл (Косово), Ден Бош (Нідерланди), Карху Каухайокі (Фінляндія), Керавнос (Кіпр), Лестер (Великобританія), Найнерс Хемніц (Німеччина), Норркопінг Долфінс (Швеція), Опава (Чехія), Пярну (Естонія), Левіце (Словакія), Бреоган (Іспанія), Шяуляй (Литва), Страсбург (Франція), Бенфіка (Португалія), Сванс Гмунден (Aвстрія), Тофас Бурса (Турція), Унікаха (Іспанія) та угорський віце-чемпіон (Корменд або Фалько Сомбатхей).

Кваліфікаційні раунди стартують 21 вересня. Команди розіб’ють на 4 групи по 6 клубів, переможці шісток доповнять склад основних учасників. Жеребкування кваліфікаційних раундів - 7 липня.