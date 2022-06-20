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Кармело Ентоні може перейти до Брукліна

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Кармело Ентоні може перейти до Брукліна
#Бруклін, #Лос-Анджелес Лейкерс, #Кармело Ентоні

Джерело - heavy.com.

38-річний форвард Кармело Ентоні може перейти до Брукліна, якщо покине Лейкерс цього літа.

Про це повідомляє керівник одного з клубів Східної конференції.

"Кармело потрібно перейти в сильнішу команду, ніж Нікс, де він не відволікатиме увагу. Якщо він піде з Лейкерс, найімовірнішим варіантом буде Бруклін.

Якось Мело вже мало не перейшов у "Бруклін". Цього хотів Кевін Дюрант, але клуб відмовився. зважаючи на те, як там йдуть справи, можливо, настав час зробити щось, чого хоче Дюрант. Отже, якщо Дюрант все ще хоче Мело, Нетс не будуть протии", - сказав функціонер.

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