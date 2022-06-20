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Багатскіс: Михайлюк та Лень скоро будуть із нами

Сьогодні 18:12 186 0
Незабаром гравці НБА мають приєднатися до збірної України
Багатскіс: Михайлюк та Лень скоро будуть із нами
#Олексій Лень, #Святослав Михайлюк

Джерело - fbu.ua.

Українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк можуть найближчим часом приєднатися до національної команди.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс.

"Я би хотів сказати про те, що у нас є гарні новини і все має стати зрозуміло найближчими днями. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть Михайлюк та Лень - з ними ми зовсім інша команда. Вони дуже хочуть грати за збірну і, гадаю, скоро будуть у нас. Це поки що все, що я можу сказати про це", - сказав Багатскіс.

Наразі чоловіча збірна України тренується в Італії, де готується до матчів кваліфікації ЧС-2023 проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії.

Олексій Лень в минулому сезоні виступав у складі Сакраменто Кінгз, а Святослав Михайлюк представляв Торонто Репторс. Востаннє гравці представляли національну збірну в матчах кваліфікації ЧС-2019. 

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