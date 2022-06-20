Українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк можуть найближчим часом приєднатися до національної команди.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс.

"Я би хотів сказати про те, що у нас є гарні новини і все має стати зрозуміло найближчими днями. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть Михайлюк та Лень - з ними ми зовсім інша команда. Вони дуже хочуть грати за збірну і, гадаю, скоро будуть у нас. Це поки що все, що я можу сказати про це", - сказав Багатскіс.