Збірна України виграла етап Ліги націй

Чоловіча збірна України 3х3 перемогла команду Латвії

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України 3х3 здобула перемогу на третьому етапі Ліги націй з баскетболу 3х3 у Каунасі (Литва).

На груповому етапі українці здобули перемогу над Польщею з рахунком 22:20, а у фіналі у непростому поєдинку здолали Латвію - 21:20.

У вирішальному поєдинку команда Тимура Арабаджи майже увесь час була попереду. У кінцівці латвійці вийшли вперед, але точний дальній кидок Якова Титова приніс Україні перемогу.

Ліга націй 3х3

Чоловіки. Третій етап

Каунас, Литва

Україна - Латвія 21:20

Україна: Олександр Сидорук 3, Яків Титов 8, Віталій Шорсткий 4, Данило Соколенко 6

На першому етапі Ліги націй у Каунасі українські баскетболісти були четвертими, на другому - третіми. Боротьба за вихід у фінал турніру продовжиться ще трьома етапами у липні.