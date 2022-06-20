Збірна України виграла етап Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України 3х3 здобула перемогу на третьому етапі Ліги націй з баскетболу 3х3 у Каунасі (Литва).
На груповому етапі українці здобули перемогу над Польщею з рахунком 22:20, а у фіналі у непростому поєдинку здолали Латвію - 21:20.
У вирішальному поєдинку команда Тимура Арабаджи майже увесь час була попереду. У кінцівці латвійці вийшли вперед, але точний дальній кидок Якова Титова приніс Україні перемогу.
Україна - Латвія 21:20
Україна: Олександр Сидорук 3, Яків Титов 8, Віталій Шорсткий 4, Данило Соколенко 6
На першому етапі Ліги націй у Каунасі українські баскетболісти були четвертими, на другому - третіми. Боротьба за вихід у фінал турніру продовжиться ще трьома етапами у липні.