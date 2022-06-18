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Чоловіча збірна України 3х3 стала третьою на другому етапі Ліги націй, дівчата - четверті

Сьогодні 21:24 110 0
Збірні України на другому етапі Ліги націй покращили свої позиції
Чоловіча збірна України 3х3 стала третьою на другому етапі Ліги націй, дівчата - четверті

Джерело - fbu.ua.

Збірні України U-23 зіграли на другому етапі Ліги націй з баскетболу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, українські збірні потрапили до Східної європейської конференції і свої матчі грають у литовському Каунасі. Суперниками українських збірних по Східній європейській конференції є збірні Естонії, Литви, Латвії та Польщі.

Якщо напередодні українські дівчата не виграли жодної гри першого етапу, то вже на старті другого етапі команда Володимира Холопова переграла Естонію 15:12, взявши реванш за поразку на першому етапі. Далі була рівна гра з Латвією і прикра поразка в овертаймі 20:22.

Таким чином, жіноча збірна України U-23 зайняла друге місце в групі і зійшлась з Польщею за третє місце на етапі. На жаль, витрачених сил у попередніх зустрічах забракло команді і вона поступилась полячкам 7:22, ставши четвертою.

А ось чоловіки, які на першому етапі стали четвертими, цього разу піднялись до ТОП-3. Хоча наша команда почала виступи на другому етапі з поразки від Естонії 17:21, а далі була перемога над Польщею 21:19 і тріумф над Латвією 21:14. Це дозволило команді Тимура Арабаджи стати третьою на другому етапі.

Третій етап Ліги націй для наших збірних U-23 відбудеться тут же, у Каунасі, вже завтра, 19 червня.

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