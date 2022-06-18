Жіноча збірна України U-23 здобула першу перемогу у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в першому матчі другого етапу Ліги націй, який відбувається у Литві.
Команда Володимира Холопова з рахунком 15:12 перемогла Естонію. Нагадаємо, напередодні на першому етапі жіноча збірна України програла Естонії 16:20, зайнявши підсумкове 5 місце на першому етапі.
У другій грі групового раунду українська команда зіграє проти Латвії. Початок матчу о 16:40
Ліга націй 3х3
Жінки, другий етап
Каунас, Литва
18 червня
Україна - Естонія 15:12
Україна: Анжеліка Ляшко 8, Дарья Дубнюк 7, Вікторія Бабич, Діана Березова