Головне
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Вчора 07:06 925
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
Вчора 18:38 689
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Вчора 08:32 1221
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Вчора 07:18 375
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
16.06.2022 23:11 4262
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
16.06.2022 22:25 454
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
16.06.2022 22:05 530
Маліновський може перейти у Ювентус
16.06.2022 20:39 1046
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
16.06.2022 20:28 1007
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
16.06.2022 14:45 461
Прямі трансляції

Жіноча збірна України U-23 здобула першу перемогу у Лізі націй

Сьогодні 16:55 113 0
Жіноча збірна України U-23 здобула першу перемогу у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в першому матчі другого етапу Ліги націй, який відбувається у Литві.

Команда Володимира Холопова з рахунком 15:12 перемогла Естонію. Нагадаємо, напередодні на першому етапі жіноча збірна України програла Естонії 16:20, зайнявши підсумкове 5 місце на першому етапі.

У другій грі групового раунду українська команда зіграє проти Латвії. Початок матчу о 16:40

Ліга націй 3х3 
Жінки, другий етап
Каунас, Литва
18 червня

Україна - Естонія 15:12

Україна: Анжеліка Ляшко 8, Дарья Дубнюк 7, Вікторія Бабич, Діана Березова

Коментарі ()
Популярне зараз
Брат захисника Динамо зник у Маріуполі Брат захисника Динамо зник у Маріуполі 968
Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика 498
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО 525
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка 689
Барселона завершує трансфер Левандовського Барселона завершує трансфер Левандовського 489
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо 878
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7783
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47505
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15746 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20165
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47274 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25537