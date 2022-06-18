Жіноча збірна України U-23 здобула першу перемогу у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України 3х3 здобула перемогу в першому матчі другого етапу Ліги націй, який відбувається у Литві.

Команда Володимира Холопова з рахунком 15:12 перемогла Естонію. Нагадаємо, напередодні на першому етапі жіноча збірна України програла Естонії 16:20, зайнявши підсумкове 5 місце на першому етапі.

У другій грі групового раунду українська команда зіграє проти Латвії. Початок матчу о 16:40

Ліга націй 3х3

Жінки, другий етап

Каунас, Литва

18 червня

Україна - Естонія 15:12

Україна: Анжеліка Ляшко 8, Дарья Дубнюк 7, Вікторія Бабич, Діана Березова