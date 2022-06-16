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Катташ очолить Маккабі

Сьогодні 13:56 137 0
Мілічич може стати помічником Катташа
Катташ очолить Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Ізраїльський спеціаліст Одед Катташ стане головним тренером тель-авівського Маккабі.

Про це повідомляє Донатас Урбонас.

Катташ з 2021 року очолює баскетбольну збірну Ізраїлю.

В якості помічника Каташа до команди може увійти також Ігор Мілічич.

Катташ вів переговори з Маккабі минулого сезону, однак, обидві сторони не змогли домовитися про довгострокову співпрацю.

Зауважимо, що спеціаліст вже тренував команду в сезоні 2007/2008.

Цього сезону, вперше за 14 років, Маккабі не виграв жодного внутрішнього трофея.

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