Катташ очолить Маккабі

Ізраїльський спеціаліст Одед Катташ стане головним тренером тель-авівського Маккабі.

Про це повідомляє Донатас Урбонас.

Катташ з 2021 року очолює баскетбольну збірну Ізраїлю.

В якості помічника Каташа до команди може увійти також Ігор Мілічич.

Катташ вів переговори з Маккабі минулого сезону, однак, обидві сторони не змогли домовитися про довгострокову співпрацю.

Зауважимо, що спеціаліст вже тренував команду в сезоні 2007/2008.

Цього сезону, вперше за 14 років, Маккабі не виграв жодного внутрішнього трофея.

