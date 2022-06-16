Катташ очолить Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Ізраїльський спеціаліст Одед Катташ стане головним тренером тель-авівського Маккабі.
Про це повідомляє Донатас Урбонас.
Катташ з 2021 року очолює баскетбольну збірну Ізраїлю.
В якості помічника Каташа до команди може увійти також Ігор Мілічич.
Катташ вів переговори з Маккабі минулого сезону, однак, обидві сторони не змогли домовитися про довгострокову співпрацю.
Зауважимо, що спеціаліст вже тренував команду в сезоні 2007/2008.
Цього сезону, вперше за 14 років, Маккабі не виграв жодного внутрішнього трофея.
Maccabi Tel Aviv has reached an agreement with Oded Kattash, sources confirmed.— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 16, 2022