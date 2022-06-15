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WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу «Gramy dla Ukraine», який проведе Марчін Гортат

Сьогодні 09:56 135 0
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу «Gramy dla Ukraine», який проведе Марчін Гортат

Джерело - Чемпіон.

Благодійна баскетбольна гра, організована ексгравцем НБА Марчіном Гортатом, інвестором Polska Esportowa Liga, відбудеться 16 червня на стадіоні Lodz Atlas Arena у Польщі. Всі кошти від продажу квитків підуть на придбання продуктів харчування, медикаментів та аптечок для Збройних Сил України.

16 червня у польській Лодзі відбудеться благодійний баскетбольний матч "Gramy dla Ukraine" (Граємо за Україну). У рамках заходу всі кошти від продажу квитків будуть передані на підтримку Збройних Сил України, для придбання продуктів харчування, ліків та аптечок. Офіційним медіапартнером матчу виступить українська кіберспортивна медіагрупа WePlay Holding – компанія надаватиме проєкту інформаційну підтримку. Організатором заходу виступає благодійний фонд Marcin Gortat Foundation, створений польським баскетболістом Марчіном Гортатом, що багато років грав у NBA.

Змагання пройдуть у форматі 4х4 між командою Gortat Team та WOJSKO POLSKIE. Команда Gortat Team складається з молодих і талановитих спортсменів, якими опікується Marcin Gortat Foundation. За команду WOJSKO POLSKIE виступатимуть чинні військовослужбовці польської армії.Проєкт реалізується під патронатом Посольства України в Республіці Польща та Кризового координаційного центру при Посольстві України в Республіці Польща. Щоб купити квитки на матч, будь ласка, натисніть тут. Щоб переглянути матч онлайн, перейдіть на цю сторінку. Всі виручені кошти підуть на допомогу Україні.

"Цього року матч має життєво важливу мету – ми будемо грати за Україну. Тільки об’єднавшись, ми зможемо підтримати українців і допомогти їм вистояти. Таким чином, кожен відвідувач отримує одразу дві речі – можливість подивитися баскетбольне шоу та допомагати тим, хто цього найбільше потребує", – каже Марчін Гортат, засновник Marcin Gortat Foundation.

"Цей проєкт є яскравим прикладом того, як стираються межі між кіберспортом та традиційними видами спорту, такими як баскетбол. Попри різні історії та шляхи, наші галузі створюють спільні проєкти, об’єднані однією благородною місією", – коментує Олена Дальська-Латошевіч, директорка з PR та комунікацій WePlay Holding.

Після матчу Фонд Марчіна Гортата поділиться звітами про збір коштів на офіційних каналах фонду.Також WePlay Holding розіграє кілька квитків на матч у своїх соціальних мережах – Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Підписуйтесь на сторінки, щоби не пропустити анонс.

Пресслужба WePlay Holding

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