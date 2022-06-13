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Каррі лідирує у гонці за MVP фіналу НБА

Сьогодні 12:39 32 0
У перших чотирьох матчах Стефен набирав у середньому 34,3 очка
Каррі лідирує у гонці за MVP фіналу НБА
#Голден Стейт

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі лідирує у рейтингу найцінніших гравців у фінальній серії НБА.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У перших чотирьох матчах фіналу-2022 Стефен набирав у середньому 34,3 очка, 6,3 підбирання та 3,8 передачі при реалізації 50% кидків з гри та 49% триочкових.

На другому місці в гонці за MVP йде атакувальний захисник Бостона Джейлен Браун, він в середньому набирав 22,3 очка, 7 підбирань та 3,8 передачі.

Джейсон Тейтум з Селтікс розташувався на третій позиції, в його активі 22,3 очка, 7 підбирань та 7,8 передачі.

Клей Томпсон (17,3 очка, 2,5 підбирання, 2 передачі) займає четверту позицію, Ендрю Віггінс (16,5 очка, 8,5 підбирання, 1,5 передачі) - п’яту.

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