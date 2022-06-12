Визначився склад збірної України U-20 на збір перед чемпіонатом Європи

Джерело - ФБУ.
17 червня чоловіча збірна України U-20 розпочинає підготовку до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, який відбуватиметься у чорногорському місті Подгориця.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
У рамках групового раунду українська команда зіграє проти Іспанії, Литви та Чехії.
Тренерський штаб молодіжної збірної визначився зі складом, який розпочне підготовку на першому етапі збору в італійському Фролі. До розширеного списку увійшли 14 гравців, 12 з яких зіграють на чемпіонаті Європи:
Богдан Бринюк (Прометей-2/Салерно, Італія), перший тренер Володимир Машера;
Олександр Кобзистий (OKK Beograd, Сербія) перший тренер Віктор Кобзистий;
Руслан Івашов (Хімік), перший тренер Володимир Понько;
Михайло Мітіріч (Хімік), перший тренер Володимир Грязнов;
Віталій Шиманський (Тернопіль/BVBS, Латвія), перший тренер Володимир Телегін;
Дмитро Журавльов (Говерла/Будівельник), перший тренер Людмила Журавльова;
Михайлюк Бублик (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
Владислав Іванов (Київ-Баскет/Калєв U20, Естонія), перший тренер Андрій Мазуркевич;
Олександр Ковляр (Хімік/Тарту, Естонія), перший тренер Володимир Понько;
Павло Дзюба (Меріленд, NCAA), перший тренер Антон Дзюба,
Максим Шульга (Utah State, NCAA), перший тренер Леся Полуяхтова;
Павло Горобченко (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
Лєв Кошеватський (СумДУ/Салерно, Італія), перший тренер Ірина Рябуха;
Ілля Здирка (Черкаські Мавпи/Калєв U20, Естонія), перший тренер Ангеліна Здирка.
Головний тренер - Віталій Степановський
Тренер - Олег Гончаров
Лікар - Артур Іноземцев