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Збірна України завершила перший збір у Латвії

Вчора 22:54 124 0
Команда Багатскіса продовжить підготовку в Італії
Збірна України завершила перший збір у Латвії

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України завершила перший етап тренувального збору в Ризі, де розпочала підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Українська команда, нагадаємо, зіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) та Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді протистоятиме команді Північної Македонії.

На зборі в Ризі працювало 15 гравців: Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналович, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергеев, В’ячеслав Бобров, В’ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев та Іссуф Санон.

Тепер наша збірна перебирається до італійського Розето-дельї-Абруцці, де пройде другий етап тренувального збору. Тут очікується, що до команди приєднуються Артем Пустовий, Олександр Мішула та Денис Лукашов. Після 15 червня на збір має приїхати В’ячеслав Петров, який ще не завершив клубний сезон.

Збір продовжиться до 22 червня, після чого збірна України вирушить до Португалії, де проведе контрольні зустрічі з місцевою збірною та Словаччиною.

26 червня збірна повернеться до Риги на офіційні матчі. Наразі, нагадаємо, продовжується продаж квитків на матчі збірної України з Грузією та Іспанією у Ризі.

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