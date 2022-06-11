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Прометей зобов’язали виплатити своєму ексгравцю більше 100 тисяч доларів

Сьогодні 18:09 136 0
Після 10 ігор Прометей розірвав контракт з гравцем
Прометей зобов’язали виплатити своєму ексгравцю більше 100 тисяч доларів
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Спортивний арбітражний суд (СAS) задовольнив позов американського захисника Маркіза Ріда проти чемпіона України Прометея.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Влітку 2020 року американець переходив до Прометея у статусі одного з найкращих бомбардирів французького чемпіонату. На старті регулярного чемпіонату Суперліги Рід провів кілька непоганих матчів, але далі провалив ігри проти конкурентів - Київ-Баскета та Дніпра (Прометей програв із різницею у 35 очок, а захисник награв на показник корисності -29).

Зрештою, після 10 ігор Прометей розірвав контракт з гравцем. В середньому за гру Рід набирав 13.8 очка, робив 3.6 підбирання та віддавав 3.2 передачі.

Гравець не погодився с таким розвитком подій і подав до суду, вимагаючи компенсації заробітної плати через нібито незаконне припинення діяльності з клубом - 119,1 тисячі доларів, враховуючи зарплату та пеню.

Прометей апелював, що гравець порушив декілька пунктів внутрішнього положення клубу, включаючи не дотримання вказівок тренера під час тренування та офіційних матчів, не виконував план тренувань, демонстрував низьку якість ігор, що призвело до поразок клубу.

Маркіз Рід заперечував звинувачення.

Суд дійшов висновку, що оскільки Прометей не конкретизував порушення гравцем правил клубу, не подавши дати та найменування порушень, то розірвання угоди було безпідставним. Таким чином, суд зобов’язав Прометей виплатити Ріду зарплату за весь сезон 2020/21 за виключенням 36 тисяч доларів, які американець отримав у Нантері, куди працевлаштувався у другій половині сезону.

Таким чином, Прометей має заплатити Ріду 83,1 тисячі доларів. Плюс український клуб має сплатити Ріду 8 028,82 євро як відшкодування арбітражних витрат і 9 468,75 євро як внесок на оплату юридичних витрат.

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