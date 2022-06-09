Партизан отримає вайлд кард на участь в Євролізі

Джерело - Чемпіон.
Сербський Партизан отримає вайлд кард на участь у наступному сезоні Євроліги.
Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.
Найближчим часом про рішення буде оголошено офіційно.
Партизан поступився Црвені Звєзді у фінальній серії Адріатичної ліги і втратив можливість повернутися до Євроліги через домашній турнір.
Глава Євроліги Жорді Бертомеу нещодавно заявив, що не бачить у Євролізі два клуби з Белграда на стабільній основі найближчим часом.
Partizan Belgrade will receive a wild card and play in the next EuroLeague season, per sources.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 9, 2022
The decision will be official soon. #Basketball #Baloncesto #Partizan #Belgrade #EuroLeague #Obradovic #Beograd #WildCard #Srbija #Serbia