Партизан отримає вайлд кард на участь в Євролізі

Найближчим часом про рішення буде оголошено офіційно

Джерело - Чемпіон.

Сербський Партизан отримає вайлд кард на участь у наступному сезоні Євроліги.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.

Найближчим часом про рішення буде оголошено офіційно.

Партизан поступився Црвені Звєзді у фінальній серії Адріатичної ліги і втратив можливість повернутися до Євроліги через домашній турнір.

Глава Євроліги Жорді Бертомеу нещодавно заявив, що не бачить у Євролізі два клуби з Белграда на стабільній основі найближчим часом.