Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 967
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт
Сьогодні 19:40 123
Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 716
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 989
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 20812
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 13025
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 2358
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Вчора 20:40 479
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Вчора 17:25 339
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Вчора 11:25 2613
Прямі трансляції

Партизан отримає вайлд кард на участь в Євролізі

Сьогодні 17:26 169 0
Найближчим часом про рішення буде оголошено офіційно
Партизан отримає вайлд кард на участь в Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Сербський Партизан отримає вайлд кард на участь у наступному сезоні Євроліги. 

Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.

Найближчим часом про рішення буде оголошено офіційно.

Партизан поступився Црвені Звєзді у фінальній серії Адріатичної ліги і втратив можливість повернутися до Євроліги через домашній турнір.

Глава Євроліги Жорді Бертомеу нещодавно заявив, що не бачить у Євролізі два клуби з Белграда на стабільній основі найближчим часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 20812
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 2445
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт 13025
Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2188
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО 6710
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй 2358
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47068 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20095
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20384 3
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24471
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15646
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17512