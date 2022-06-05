Головного тренера Реала госпіталізовано після інфаркту

Наставник баскетбольного клубу госпіталізований

Головного тренера мадридського Реала Пабло Ласо госпіталізовано після перенесеного інфаркту міокарда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Днем раніше Ласо керував Реалом у домашньому матчі 1/2 фіналу, в якому мадридці подвоїли перевагу в серії з Басконією.

Ласо є головним тренером мадридського клубу з 2011 року і за цей час двічі вигравав Єролігу, 5 разів ставав чемпіоном Іспанії та по 6 разів завойовував Кубок та Суперкубок Іспанії. Ласо 5 разів визнавався найкращим тренером року в іспанській Лізі АСВ.