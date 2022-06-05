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Головного тренера Реала госпіталізовано після інфаркту

Сьогодні 22:55 246 0
Наставник баскетбольного клубу госпіталізований
Головного тренера Реала госпіталізовано після інфаркту

Джерело - basket.com.ua.

Головного тренера мадридського Реала Пабло Ласо госпіталізовано після перенесеного інфаркту міокарда.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

Днем раніше Ласо керував Реалом у домашньому матчі 1/2 фіналу, в якому мадридці подвоїли перевагу в серії з Басконією. 

Ласо є головним тренером мадридського клубу з 2011 року і за цей час двічі вигравав Єролігу, 5 разів ставав чемпіоном Іспанії та по 6 разів завойовував Кубок та Суперкубок Іспанії. Ласо 5 разів визнавався найкращим тренером року в іспанській Лізі АСВ.

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