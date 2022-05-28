Ковляр став віцечемпіоном Естонії

Команда українця не зуміла виграти жодного матчу фінальної серії

Джерело - ФБУ.

Український розігруючий Олександр Ковляр став срібним призером чемпіонату Естонії разом з клубом Тарту Уліколь, до якого перебрався після початку повномасштабної війни з росією.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У фінальній серії Тарту Уліколь, який став шостим у регулярному чемпіонаті, але у двох серіях плейоф вибив більш рейтингові команди, з рахунком 0:3 поступився Пярну. У третій грі, яку Тарту Уліколь програв 60:73, Олександр Ковляр провів на майданчику 20 хвилин, набрав 4 очки (2/4 двохочкових, 0/1 триочкових), зробив 4 передачі та 1 блок-шот при 2 втратах та 4 фолах.

Ковляр розпочинав сезон у Хіміку, де набирав у середньому 7,3 очка, 1,6 підбирання, 3,3 передачі в 28 матчах цього сезону.

За Тарту Уліколь в латвійсько-естонській лізі в активі Ковляра 10,0 очок, 2,2 підбирання та 2,0 передачі в 5 матчах за команду (21,4 хвилини за гру на паркеті). В чемпіонаті Естонії українець провів 13 матчів, в середньому граючи 24 хвилини за матч, і набираючи 6,9 очка, 1,6 підбирання, 3,2 передачі за матч.

У минулому сезоні Олександр Ковляр став найкращим молодим гравцем Суперліги.

Головний тренер збірної України Айнар Багатскіс вже анонсував виклик Ковляра на найближчий збір для підготовки до матчів відбору на ЧС-2023. Дебютувати Ковляр за національну збірну може 1 липня проти Грузії в домашній грі у Ризі. Квитки на цю гру вже в продажу.