Лейкерс призначили Гема на посаду головного тренера

У Лейкерс новий головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс призначив Дарвіна Гема на посаду головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Адріан Войнаровський.

Його контракт із клубом розрахований на чотири роки.

48-річний фахівець раніше ніколи не працював головним тренером у НБА. З 2018 року він був помічником у штабі Майка Буденхольцера. У період з 2011 по 2013 роки асистував у Лейкерс.

Гем відіграв 8 сезонів у НБА як гравець, ставши чемпіоном ліги з Детройтом у 2004-му. Минулого сезону Дарвін виграв чемпіонат із Мілвокі Бакс.

Леброн вже привітав нового коуча: "Як же сильно я радий!!!!!!!! Вітання та ласкаво просимо, тренер Гем!!"

Нагадаємо, Лос-Анджелес у нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації втратив шанси на потрапляння до плей-оф після поразки у матчі регулярного чемпіонату з Фінікс Санз (110:121). Незабаром Лейкерс офіційно оголосили звільнення головного тренера команди Френка Вогелема.