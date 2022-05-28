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Лейкерс призначили Гема на посаду головного тренера

Сьогодні 08:55 220 0
У Лейкерс новий головний тренер
Лейкерс призначили Гема на посаду головного тренера
#Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс призначив Дарвіна Гема на посаду головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Адріан Войнаровський.

Його контракт із клубом розрахований на чотири роки.

48-річний фахівець раніше ніколи не працював головним тренером у НБА. З 2018 року він був помічником у штабі Майка Буденхольцера. У період з 2011 по 2013 роки асистував у Лейкерс.

Гем відіграв 8 сезонів у НБА як гравець, ставши чемпіоном ліги з Детройтом у 2004-му. Минулого сезону Дарвін виграв чемпіонат із Мілвокі Бакс.

Леброн вже привітав нового коуча: "Як же сильно я радий!!!!!!!! Вітання та ласкаво просимо, тренер Гем!!"

Нагадаємо, Лос-Анджелес у нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації втратив шанси на потрапляння до плей-оф після поразки у матчі регулярного чемпіонату з Фінікс Санз (110:121). Незабаром Лейкерс офіційно оголосили звільнення головного тренера команди Френка Вогелема.

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