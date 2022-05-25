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Євроліга, ФІБА та НБА ведуть переговори про серйозні зміни в європейському баскетболі

Вчора 23:54 161 0
Євроліга, ФІБА та НБА ведуть переговори про серйозні зміни в європейському баскетболі

Джерело - basket.com.ua.

Стали відомі подробиці серйозних змін у європейському баскетболі, які можуть статися найближчим часом та пов’язані з активізацією діяльності НБА у Європі.

Про це повідомляє SDNA.

Війна між Євролігою та ФІБА може закінчитися після відходу Жорді Бертомеу з посади генерального директора Євроліги та приходом на його місце Деяна Бодіроги. При цьому віцепрезидента НБА в Європі Хесуса Буено називають можливим ключовим членом нового керівництва Євроліги.

Про перестановки у керівництві може бути оголошено офіційно вже завтра після зборів акціонерів Євроліги. Ключовою фігурою у формуванні майбутнього європейського баскетболу є заступник комісіонера НБА Марк Тейтум, який, як повідомляється, останні місяці провів кілька переговорів на цю тему.

SDNA також повідомляє про можливу нову структуру європейських клубних турнірів та розширення Євроліги до 24 клубів. ФІБА та Євроліга планують об’єднати Лігу чемпіонів та Єврокубок в один турнір, керувати яким буде ФІБА. Переходити до найвищого за рангом турніру шість команд.

Очікується, що плани будуть реалізовані чи цього року, чи наступного.

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