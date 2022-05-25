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НБА назвала три символічні збірні сезону

Сьогодні 18:41 152 0
Леброн Джеймс потрапив до третьої п'ятірки
НБА назвала три символічні збірні сезону

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація визначила символічні збірні сезону-2021/22 років.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Перша п'ятірка: Янніс Адетокунбо (Мілвокі Бакс), Лука Дончич (Даллас Маверікс), Нікола Йокич (Денвер Наггетс), Девін Букер (Фінікс) та Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс).

Друга п'ятірка: Джоел Ембіїд (Філадельфія Сіксерс), Джа Морант (Мемфіс Гріззліз), Кевін Дюрант (Бруклін Нетс), Стефен Каррі (Голден Стейт) та Демар Дерозан (Чікаго Буллз).

Третя п'ятірка: Карл-Ентоні Таунс (Міннесота Тімбервулвз), Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Кріс Пол (Фінікс), Трей Янг (Атланта Хоукс) та Паскаль Сіакам (Торонто Репторс).

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