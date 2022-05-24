Адетокунбо планує зіграти за Грецію на Євробаскеті-2022

Один із найкращих баскетболістів НБА може зіграти проти України

Зірка Мілвокі Бакс, чемпіон та MVP НБА Янніс Адетокунбо може зіграти у чемпіонаті Європи з баскетболу.

Про це повідомляє Sportando.

Генеральний менеджер збірної Греції Нікос Зісіс розраховує, що зірковий баскетболіст підтвердить свою участь.

Нині Адетокунбо відпочиває після сезону НБА, а потім з ним будуть ще одні переговори, щоб завірити його участь.

Греція на майбутньому Євробаскеті-2022 зіграє в одній групі з Україною, Італією, Великою Британією, Естонією та Хорватією. Матч України з Грецією запланований на четвертий тур групового раунду 6 вересня.