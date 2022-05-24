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Адетокунбо планує зіграти за Грецію на Євробаскеті-2022

Сьогодні 16:40 147 0
Один із найкращих баскетболістів НБА може зіграти проти України
Адетокунбо планує зіграти за Грецію на Євробаскеті-2022
Фото Getty Images
#Янніс Адетокунбо

Джерело - sport.ua.

Зірка Мілвокі Бакс, чемпіон та MVP НБА Янніс Адетокунбо може зіграти у чемпіонаті Європи з баскетболу. 

Про це повідомляє Sportando.

Генеральний менеджер збірної Греції Нікос Зісіс розраховує, що зірковий баскетболіст підтвердить свою участь.

Нині Адетокунбо відпочиває після сезону НБА, а потім з ним будуть ще одні переговори, щоб завірити його участь.

Греція на майбутньому Євробаскеті-2022 зіграє в одній групі з Україною, Італією, Великою Британією, Естонією та Хорватією. Матч України з Грецією запланований на четвертий тур групового раунду 6 вересня.

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