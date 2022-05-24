Адетокунбо планує зіграти за Грецію на Євробаскеті-2022

Джерело - sport.ua.
Зірка Мілвокі Бакс, чемпіон та MVP НБА Янніс Адетокунбо може зіграти у чемпіонаті Європи з баскетболу.
Про це повідомляє Sportando.
Генеральний менеджер збірної Греції Нікос Зісіс розраховує, що зірковий баскетболіст підтвердить свою участь.
Нині Адетокунбо відпочиває після сезону НБА, а потім з ним будуть ще одні переговори, щоб завірити його участь.
Греція на майбутньому Євробаскеті-2022 зіграє в одній групі з Україною, Італією, Великою Британією, Естонією та Хорватією. Матч України з Грецією запланований на четвертий тур групового раунду 6 вересня.