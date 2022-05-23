Лень та Михайлюк пропустять матчі збірної України

Легіонери з НБА найближчого міжнародного вікна не допоможуть збірній України.

Про це розповів головний тренер національної команди Айнарс Багатскіс.

"Ми постійно на контакті з Ленем і Михайлюком і хлопці готові грати за збірну, для них це, як і для кожного гравця за честь. Але є правила НБА, якщо ми зараз будемо їх задіювати за збірну, ми можемо їх втратити після.

Самим хлопцям зараз було б теж дуже корисно, вони не дограли у сезоні, вони можуть більше і краще грати в НБА і матчі за збірну могли б у дечому допомогти і їм.

Ми пам’ятаємо, що з Ленем і Михайлюком Україна уже обігрувала Іспанію у 2017-му, але думаю у цьому вікні ми маємо вирішувати свої завдання без них, а вже у серпні зустрічати їх у збірній на наступне вікно кваліфікації та чемпіонат Європи", - відзначив Багатскіс.