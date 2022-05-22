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Маямі встановив рекорд клубу за кількістю перехоплень

Сьогодні 10:55 96 0
Маямі встановив рекорд клубу за кількістю перехоплень
#Бостон, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

Гравці Маямі здійснили 19 перехоплень у 3-му матчі фінальної серії Східної конференції проти Бостона (109:103, 2-1), встановивши новий рекорд клубу за кількістю перехоплень у грі плей-оф.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Бем Адебайо, Кайл Лаурі та Віктор Оладіпо зробили по чотири перехоплення. Три - на рахунку Пі Джей Такера, два - у Джиммі Батлера, по одному зробили Гейб Вінсент та Калеб Мартін.

Гравці Гіт змусили Селтікс зробити 23 втрати за матч, при цьому самі припустилися всього 8 помилок.

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