Маямі встановив рекорд клубу за кількістю перехоплень

Джерело - Чемпіон.

Гравці Маямі здійснили 19 перехоплень у 3-му матчі фінальної серії Східної конференції проти Бостона (109:103, 2-1), встановивши новий рекорд клубу за кількістю перехоплень у грі плей-оф.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Бем Адебайо, Кайл Лаурі та Віктор Оладіпо зробили по чотири перехоплення. Три - на рахунку Пі Джей Такера, два - у Джиммі Батлера, по одному зробили Гейб Вінсент та Калеб Мартін.

Гравці Гіт змусили Селтікс зробити 23 втрати за матч, при цьому самі припустилися всього 8 помилок.