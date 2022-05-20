Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:29 60565
МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті
Сьогодні 12:09 78
Призер чемпіонату Європи загинув під Харковом
Сьогодні 11:39 113
Алієв: Нині я перебуваю не в теробороні, а у ЗСУ
Сьогодні 10:39 269
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:33 11018
Визначилась дата наступного бою Вихриста
Вчора 21:42 458
Мілевський: Я не можу стріляти у людей
Вчора 17:15 591
Російські окупанти викрали чемпіона світу з пауерліфтингу
Вчора 16:55 1657
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Вчора 13:01 16827
Айнтрахт переміг Рейнджерс у фіналі Ліги Європи
Вчора 00:55 1529
Прямі трансляції

Бостон зрівняв рахунок у фінальній серії Східної конференції

Сьогодні 08:40 239 0
Найбільший внесок у перемогу Бостона зробили Тейтум та Смарт
Бостон зрівняв рахунок у фінальній серії Східної конференції
Фото Getty Images
#Бостон, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий матч фінальної серії Східної конференції НБА Маямі - Бостон.

Селтікс у результативному поєдинку здобули впевнену гостьову перемогу та зрівняли рахунок у серії – 1:1. 

Найбільший внесок у перемогу Бостона зробили форвард Джейсон Тейтум - 27 очок, 5 підбирань та 5 передач і захисник Маркус Смарт, який зробив дабл-дабл з 24 очок, 9 підбирань та 12 передач. Найкращим у складі Хіт став форвард Джиммі Батлер - 29 очок, 6 підбирань та 3 передачі.

НБА - плей-оф
Східна конференція
20 травня, фінал

Маямі - Бостон 102:127 (24:35, 21:35, 26:26, 31:31)

Рахунок у серії: 1:1

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії 16827
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9351
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60565
Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо 2457
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3151
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 11018
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39250
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6012
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15293
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15339 12
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24193
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35006