Бостон зрівняв рахунок у фінальній серії Східної конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбувся другий матч фінальної серії Східної конференції НБА Маямі - Бостон.
Селтікс у результативному поєдинку здобули впевнену гостьову перемогу та зрівняли рахунок у серії – 1:1.
Найбільший внесок у перемогу Бостона зробили форвард Джейсон Тейтум - 27 очок, 5 підбирань та 5 передач і захисник Маркус Смарт, який зробив дабл-дабл з 24 очок, 9 підбирань та 12 передач. Найкращим у складі Хіт став форвард Джиммі Батлер - 29 очок, 6 підбирань та 3 передачі.
НБА - плей-оф
Східна конференція
20 травня, фінал
Маямі - Бостон 102:127 (24:35, 21:35, 26:26, 31:31)
Рахунок у серії: 1:1