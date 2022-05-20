Бостон зрівняв рахунок у фінальній серії Східної конференції

Найбільший внесок у перемогу Бостона зробили Тейтум та Смарт

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий матч фінальної серії Східної конференції НБА Маямі - Бостон.

Селтікс у результативному поєдинку здобули впевнену гостьову перемогу та зрівняли рахунок у серії – 1:1.

Найбільший внесок у перемогу Бостона зробили форвард Джейсон Тейтум - 27 очок, 5 підбирань та 5 передач і захисник Маркус Смарт, який зробив дабл-дабл з 24 очок, 9 підбирань та 12 передач. Найкращим у складі Хіт став форвард Джиммі Батлер - 29 очок, 6 підбирань та 3 передачі.

НБА - плей-оф

Східна конференція

20 травня, фінал

Маямі - Бостон 102:127 (24:35, 21:35, 26:26, 31:31)

Рахунок у серії: 1:1