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Липовий: Мій контракт з Бонн Телекомом підписаний до 30 червня

Вчора 22:11 214 0
Липовий: Мій контракт з Бонн Телекомом підписаний до 30 червня
#БК Прометей, #Олександр Липовий

Джерело - Суспільне Спорт.

Український баскетболіст Олександр Липовий прокоментував розпуск Прометея та розповів про перехід у німецький Бонн Телеком.

"Прометей повідомив нам, що більше не може нас фінансувати і припиняє існування. А вже за 15 хвилин я сповістив свого агента, що в мене більше немає роботи і попросив знайти мені команду

У Бонн Телекомі один гравець уже відновився, із наступної гри у нас будуть вже всі готові. Клуб має вісім легіонерів, але правила такі, що лише шість можуть брати участь у грі.

Тобто двоє чекатимуть на свій шанс у наступних матчах. Зважаючи на те, як тренер робитиме ротацію.

Мій контракт підписаний до 30 червня, тобто до кінця сезону. Плей-оф починається 13-го травня. Все буде залежати від того, наскільки далеко ми пройдемо. Після заключної гри ми маємо ще три-чотири дні перебувати в розпорядженні клубу.

Матимемо зустріч із фанатами та спонсорами, а після цього вже нас розпускають. Я сподіваюсь, що ми подолаємо перший раунд і вийдемо до півфіналу. А далі будемо дивитися за силами та можливостями, бо, скоріше за все, ми вийдемо на Баварію з Мюнхена.

Нам буде важкувато пробитися до фіналу, але перше завдання для нас - це пройти перший раунд і вийти до ТОП-4.

Мене здивувало, що більшість цих дітей у Бонні без батьків. Вони подолали великий шлях і приїхали сюди самі. Зі всієї країни - і Дніпра, і Харкова та інших областей.

Просто приїхали сюди на навчання, можна сказати. Вони приїхали без нічого, і держава, і наш клуб їм допомагають. Постійно забезпечують їх квитками на ігри, із якими вони потім можуть піти та поїсти після гри на арені.

Коли ми спілкувалися, вони постійно питали: "А як ви?" Тобто ми їм хотіли допомогти, а вони у нас питають, чи в нас усе гаразд. Ці слова завжди чіпляють за живе. Завжди приємно допомогти.

Я сподіваюсь, що в них усе буде добре. Дехто з них пише мені в Instagram, я намагаюсь відповідати. Ми на зв’язку і завжди готові допомогти", - розповів Липовий.

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