Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 07:32 57863
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 15:51 2433
Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ
Сьогодні 14:25 305
Севілья може підписати Ярмоленка
Сьогодні 14:10 293
Пятов може покинути Шахтар
Сьогодні 11:42 501
Збірна України з баскетболу виграла Дефлімпіаду
Вчора 23:53 516
Збірна США перемогла Латвію, Франція поступилася Словаччині: результати ЧС-2022
Вчора 22:54 842
Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:34 546
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса
Вчора 20:19 606
Петраков довикликав 10 легіонерів у збірну України
Вчора 14:14 1217
Прямі трансляції

Три людини загинули внаслідок стрільби після матчу НБА

Сьогодні 17:26 143 0
Три людини загинули внаслідок стрільби після матчу НБА

Джерело - basket.com.ua.

Троє людей, в тому числі 16-річна дівчина, отримали смертельні вогнепальні поранення неподалік Файсерв-форум, домашньої арени клубу Мілуокі Бакс, після завершення шостої гри півфінальної серії плей-оф Східної конференції НБА проти Бостон Селтікс.

Про це повідомляє  nypost.com.

Ще одного чоловіка та одну жінку доправили до лікарні, їх життю нічого не загрожує.

За даними поліції, їм вдалося затримати підозрюваного у стрільбі. Ним виявився 29-річний чоловік.

За словами свідків, постріли пролунали перед ареною, де за матчем на екрані спостерігали близько 11 тисяч шанувальників Бакс, трохи більше ніж за хвилину до кінця четвертої чверті матчу, що завершився поразкою Мілвокі з рахунком 95:108. Стрільба зумовила паніку серед уболівальників, які побігли у різних напрямках.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 2433
Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7967
Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6575
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57863
Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 7371
Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4314
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5961
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17393
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24967
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48596 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10674
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20541