Три людини загинули внаслідок стрільби після матчу НБА

Троє людей, в тому числі 16-річна дівчина, отримали смертельні вогнепальні поранення неподалік Файсерв-форум, домашньої арени клубу Мілуокі Бакс, після завершення шостої гри півфінальної серії плей-оф Східної конференції НБА проти Бостон Селтікс.

Про це повідомляє nypost.com.

Ще одного чоловіка та одну жінку доправили до лікарні, їх життю нічого не загрожує.

За даними поліції, їм вдалося затримати підозрюваного у стрільбі. Ним виявився 29-річний чоловік.

За словами свідків, постріли пролунали перед ареною, де за матчем на екрані спостерігали близько 11 тисяч шанувальників Бакс, трохи більше ніж за хвилину до кінця четвертої чверті матчу, що завершився поразкою Мілвокі з рахунком 95:108. Стрільба зумовила паніку серед уболівальників, які побігли у різних напрямках.