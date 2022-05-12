Йокич - MVP сезону в НБА

Йокич – дворазовий володар звання MVP

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвера Нікола Йокич другий сезон поспіль став найціннішим гравцем НБА.

Про це повдіомляє пресслужба ліги.

Для серба ця нагорода стала другою поспіль.

Йокич став тринадцятим гравцем, який отримав нагороду вдруге поспіль. Раніше це вдавалося лише Карім Абдул-Джаббару, Яннісу Адетокумбо, Ларрі Берду, Вілту Чемберлену, Стефу Каррі, Тіму Данкану, Леброну Джеймсу, Меджику Джонсону, Майклу Джордану, Мозесу Мелоуну, Стіву Нешу та Біллу Расселу.