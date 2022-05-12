Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
Вчора 23:38 1274
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Сьогодні 14:25 233
Йокич - MVP сезону в НБА
Сьогодні 14:10 168
Селтік - чемпіон Шотландії сезону 2021/22
Сьогодні 11:25 287
Аякс - чемпіон Нідерландів 2021/22
Сьогодні 08:40 338
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 732
Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок
Вчора 22:54 462
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
Вчора 22:41 568
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
Вчора 20:25 241
Президент Колоса: Проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині? Це неможливо
Вчора 19:55 301
Прямі трансляції

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила збір в Італії

Сьогодні 14:37 150 0
Володимир Холопов прокоментував збір команди
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила збір в Італії

Джерело - ukrbasket.net.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 закінчила перший етап підготовки до кваліфікації на чемпіонат Європи, яка відбудеться у Ізраїлі на початку червня.

Про це розповів головний тренер національної команди Володимир Холопов.

"Ми дуже плідно попрацювали. Основна робота була спрямована на відновлення фізичних кондицій, силова робота, навантаження. Вся та робота, на фундаменті якої ми зможемо досягти бажаного результату. Дуже вдячний дівчатам за плідну працю. Безмежно вдячний італійським друзям за підтримку", - підсумував Холопов.

Попереду у збірної України переїзд до литовського міста Шилуте, де пройде другий етап підготовки.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас "Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас 6787
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7553
Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні 1990
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6830
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 6413
Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо 7983
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33520
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29957
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22395 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24115
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 12011
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88678 1