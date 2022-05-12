Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила збір в Італії

Володимир Холопов прокоментував збір команди

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 закінчила перший етап підготовки до кваліфікації на чемпіонат Європи, яка відбудеться у Ізраїлі на початку червня.

Про це розповів головний тренер національної команди Володимир Холопов.

"Ми дуже плідно попрацювали. Основна робота була спрямована на відновлення фізичних кондицій, силова робота, навантаження. Вся та робота, на фундаменті якої ми зможемо досягти бажаного результату. Дуже вдячний дівчатам за плідну працю. Безмежно вдячний італійським друзям за підтримку", - підсумував Холопов.

Попереду у збірної України переїзд до литовського міста Шилуте, де пройде другий етап підготовки.