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Леброн - найоплачуваніший спортсмен 2022 року

Сьогодні 12:12 259 0
У ТОП-100 рейтингу не виявилося жодного українського спортсмена
Леброн - найоплачуваніший спортсмен 2022 року
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс

Джерело - sportico.com.

Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став найоплачуванішим спортсменом світу.

Про це повідомляє Sportico.

За минулі 12 місяців американець заробив 127 мільйонів доларів – це найбільший показник за його 20-річну кар'єру.

ТОП-10 найоплачуванішим спортсменів:

1. Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) – 126,9 млн. доларів (зарплата – 36,9 млн доларів, реклама – 90 млн доларів);
2. Ліонель Мессі (ПСЖ) – 122 млн (72+50);
3. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 115 млн (60+55);
4. Неймар (ПСЖ) – 103 млн (65+38);
5. Сауль Канело Альварес – 89 млн (84+5);
6. Стефен Каррі (Голден Стейт) – 86,2 млн (41,2+45);
7. Кевін Дюрент (Бруклін) – 85,9 млн (37,9+48);
8. Роджер Федерер – 85,7 млн. (724 тис + 85 млн.);
9. Джеймс Гарден (Філадельфія) – 76 млн (40+36);
10. Тайгер Вудс - 73,5 млн (8,5 +65).

Лідер минулого року боєць ММА Конор Мак-Грегор заробив лише 52 млн і посідає 22-ге місце.

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