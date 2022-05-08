Збірна України достроково гарантувала собі перемогу в групі Дефлімпіади-2021

Джерело - ФБУ.
Чоловіча збірна України розгромила Венесуелу в четвертому матчі групового етапу Дефлімпіади-2021, гарантувавши собі вихід з першого місця до плей-оф.
Українці здолали венесуельців з рахунком 88:53.
Дмитро Василенко став найрезультативнішим гравцем матчу з 24 очками та 7 підбираннями. У Павла Бондаренка 15 очок та 9 підбирань.
В останньому матчі групового етапу Україна сьогодні, 8 травня, зіграє з Тайванем.
З групи вийдуть чотири найкращі команди.
Таблиця групи:
1. Україна - 8 очок
2. Греція - 7
3. Литва - 6
4. Венесуела - 5
5. Бразилія - 5
6. Тайвань - 5