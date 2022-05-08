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Збірна України достроково гарантувала собі перемогу в групі Дефлімпіади-2021

Сьогодні 16:09 172 0
Дефлімпійська збірна України з першого місця вийде до чвертьфіналу
Збірна України достроково гарантувала собі перемогу в групі Дефлімпіади-2021

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України розгромила Венесуелу в четвертому матчі групового етапу Дефлімпіади-2021, гарантувавши собі вихід з першого місця до плей-оф.

Українці здолали венесуельців з рахунком 88:53.

Дмитро Василенко став найрезультативнішим гравцем матчу з 24 очками та 7 підбираннями. У Павла Бондаренка 15 очок та 9 підбирань.

В останньому матчі групового етапу Україна сьогодні, 8 травня, зіграє з Тайванем.

З групи вийдуть чотири найкращі команди.

Таблиця групи:

1. Україна - 8 очок

2. Греція - 7

3. Литва - 6

4. Венесуела - 5

5. Бразилія - 5

6. Тайвань - 5

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