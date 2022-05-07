Ягупова зіграє у фінальній серії чемпіонату Туреччини

Фенербахче капітана збірної України пробився до фіналу плей-оф

Джерело - ФБУ.

Турецький Фенербахче, в якому виступає капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова, пробився до фінальної серії плей-оф чемпіонату.

Фенербахче, який виграв регулярний чемпіонат, без проблем виграв всі матчі на шляху до фіналу, спершу обігравши Чанкая 2:0 за серіями, а в півфіналі здолав Несіба Айдин 3:0. Фактично, суперник створив проблеми Фенербахче тільки у першій грі, яку фаворит виграв 73:71. Далі була розгромна перемога 97:62, а вчора, 6 травня, Фенербахче виграв 100:78.

У півфінальній серії Аліна Ягупова набирала в середньому 15,7 очка, робила 5,7 підбирання та 5,7 передачі.

Фенербахче в цьому сезоні поки залишається без нагород - команда програла Мерсіну в фіналі Кубку Туреччини та Шопрону в фіналі Євроліги.