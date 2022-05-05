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Збірна України 3х3 виступатиме у Литві

Сьогодні 21:41 131 0
Наша команда підтримуватиме ігрові кондиції у місцевій лізі
Збірна України 3х3 виступатиме у Литві

Джерело - ФБУ.

У ході підготовки до головних міжнародних стартів літнього сезону чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 підтримуватиме ігрові кондиції в Литві. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наша команда отримала спеціальне гостьове місце в новоствореній професіональній литовській Лізі 3х3.

Організаційні питання участі українців у змаганнях курує Роландас Ярутіс, який раніше багато років виступав в Україні. Безпосередньо з нашими гравцями працює литовський фахівець Дайнюс Новіцкас.

Усього в литовському сезоні заплановано дев’ять ігрових етапів з травня по серпень. Перші матчі відбудуться 14-15 травня в Каунасі. Завершення сезону в середині серпня.

Нагадаємо в Івано-Франківську триває підготовка збірної U-23 та частини гравців національної команди. На початку червня наші національні збірні зіграють у кваліфікації чемпіонату Європи 3х3.

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