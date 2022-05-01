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Лідер Філадельфії вибув на невизначений термін

Сьогодні 15:54 101 0
Лідер Філадельфії вибув на невизначений термін
Фото Getty Images
#Філадельфія

Джерело - basket.com.ua.

Лідер Філадельфії Джоел Ембід вибув на невизначений термін із переломом очниці та струсом мозку.

Про це повідомляє ESPN.

Ембід отримав пошкодження внаслідок зіткнення з Паскалем Сіакамом за 3 хвилини та 58 секунд до завершення переможного шостого матчу серії першого раунду плей-офф з Торонто.

Ембід пройшов обстеження у п’ятницю. Фахівці визначали міру серйозності перелому. Остаточних офіційних результатів не отримано, питання з операцією залишається відкритим.

Втім, як повідомляє інсайдер Philly Voice Кайл Нойбек, існує ймовірність, що центровий уникне операції у період проведення плей-оф-2022. За такого розвитку подій є шанс, що Ембід зможе повернутися до ладу в якийсь момент у ході серії другого раунду плей-оф з Маямі. Ембід точно пропустить щонайменше 5 днів через струс.

Протистояння з Маямі та Філадельфії стартує у понеділок у Флориді.

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