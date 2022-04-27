Маямі виграв серію в Атланти: результати матчів плей-оф НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

27 квітня відбулися чергові три матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.

Маямі здобув чергову перемогу над Атлантою, завершивши серію з рахунком 4:1, точний кидок Джа Моранта на останній секунді вивів Мемфіс уперед у серії проти Міннесоти, а Фінікс виграв у Нового Орлеана.

НБА - Плей-оф

27 квітня

Маямі - Атланта 97:94 (21:22, 33:20, 21:22, 22:30)

Маямі виграв серію з рахунком 4:1

Мемфіс - Міннесота 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24)

Рахунок у серії: 3:2

Фінікс - Новий Орлеан 112:97 (32:20, 27:26, 30:32, 23:19)

Рахунок у серії: 3:2