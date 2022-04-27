Маямі виграв серію в Атланти: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
27 квітня відбулися чергові три матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.
Маямі здобув чергову перемогу над Атлантою, завершивши серію з рахунком 4:1, точний кидок Джа Моранта на останній секунді вивів Мемфіс уперед у серії проти Міннесоти, а Фінікс виграв у Нового Орлеана.
НБА - Плей-оф
27 квітня
Маямі - Атланта 97:94 (21:22, 33:20, 21:22, 22:30)
Маямі виграв серію з рахунком 4:1
Мемфіс - Міннесота 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24)
Рахунок у серії: 3:2
Фінікс - Новий Орлеан 112:97 (32:20, 27:26, 30:32, 23:19)
Рахунок у серії: 3:2