Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49767
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 54
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 257
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 373
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 691
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 398
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1259
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 561 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Вчора 13:32 17326
Прямі трансляції

Маямі виграв серію в Атланти: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 09:40 187 0
У НБА зіграно чергові матчі
Маямі виграв серію в Атланти: результати матчів плей-оф НБА
#Атланта, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

27 квітня відбулися чергові три матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.

Маямі здобув чергову перемогу над Атлантою, завершивши серію з рахунком 4:1, точний кидок Джа Моранта на останній секунді вивів Мемфіс уперед у серії проти Міннесоти, а Фінікс виграв у Нового Орлеана.

НБА - Плей-оф
27 квітня

Маямі - Атланта 97:94 (21:22, 33:20, 21:22, 22:30)

Маямі виграв серію з рахунком 4:1

Мемфіс - Міннесота 111:109 (28:31, 25:24, 21:30, 37:24)

Рахунок у серії: 3:2

Фінікс - Новий Орлеан 112:97 (32:20, 27:26, 30:32, 23:19)

Рахунок у серії: 3:2

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас 1311
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1259
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін 3489
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 39239
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3959
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 17326
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6790
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220643 5
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10567
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7234
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93414
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12548