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Дончич встановив феноменальне статистичне досягнення

Сьогодні 10:56 165 0
Баскетболіст розкішно провів свої перші 15 матчів плей-оф
Дончич встановив феноменальне статистичне досягнення
Фото Getty Images
#Даллас, #Юта

Джерело - isport.ua.

Минулої ночі Даллас на своєму майданчику переміг Юту 102:77, вийшовши вперед у серії першого раунду плей-офф НБА (3:2).

Свою другу гру в цьому протистоянні провів зірка Маверікс Лука Дончич, який пропустив перші три зустрічі через розтяг литкового м'яза.

За 32 хвилини на паркеті словенець набрав лінію з 33 очок, 13 підбирань та 5 передач при 50% реалізації кидків із гри. Усього ж за 15 матчів постезону він назбирав 199 очок, 137 підбирань та 133 асистів.

Такі показники дозволили йому встановити сильне статистичне досягнення. Лука став лише другим гравцем в історії НБА, який пробив планку у 450+ очок, 125+ підбирань та 125+ передач у своїх перших 15 іграх плей-оф.

Єдиним баскетболістом, який досяг цього раніше Дончича є легендарний Оскар Робертсон.

До того ж він посів п'яте місце в історії за набраними очками у перших 15 іграх плей-офф:

1. Майкл Джордан: 581 очко;

2. Рік Беррі: 521 очко;

3. Вілт Чемберлен: 510 очок;

4. Боб Макаду: 509 очок;

5. Лука Дончич: 499 очок.

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