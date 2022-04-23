Атланта здолала Маямі. Результати матчів плей-оф НБА

До вашої уваги результати матчів плей-офф НБА за 22 квітня

Джерело - Чемпіон.

22 квітня відбулися три матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.

Чинний чемпіон ліги Мілвокі обіграв на виїзді Чикаго і повів у серії, Атланта зуміла скоротити відставання у серії з Маямі, а Фінікс вийшов уперед у протистоянні проти Нового Орлеана.

НБА, плей-оф

22 квітня

Атланта - Маямі 111:110 (22:24, 39:30, 16:31, 34:25)

Рахунок у серії: 1:2

Чикаго - Мілвокі 81:111 (17:33, 24:27, 18:30, 22:21)

Рахунок у серії: 1:2

Новий Орлеан - Фінікс 111:114 (29:28, 19:31, 31:22, 32:33)

Рахунок у серії: 2:1