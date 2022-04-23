Атланта здолала Маямі. Результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
22 квітня відбулися три матчі першого раунду плей-оф НБА сезону-2021/22.
Чинний чемпіон ліги Мілвокі обіграв на виїзді Чикаго і повів у серії, Атланта зуміла скоротити відставання у серії з Маямі, а Фінікс вийшов уперед у протистоянні проти Нового Орлеана.
НБА, плей-оф
22 квітня
Атланта - Маямі 111:110 (22:24, 39:30, 16:31, 34:25)
Рахунок у серії: 1:2
Чикаго - Мілвокі 81:111 (17:33, 24:27, 18:30, 22:21)
Рахунок у серії: 1:2
Новий Орлеан - Фінікс 111:114 (29:28, 19:31, 31:22, 32:33)
Рахунок у серії: 2:1