Лукашов завершить сезон у Франції

Захисник збірної України та Прометея Денис Лукашов завершуватиме сезон у Франції, підписавши угоду з Нансі із другого дивізіону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До кінця сезону французи підписали українця на заміну травмованому Людовіку Бейхерсту. Лукашов залишався останнім гравцем Прометея без нового контракту.

До кінця регулярного чемпіонату Нансі залишається зіграти 5 матчів. Найближчий - 22 квітня проти Сен Шамона. Наразі Сен Шамон очолює чемпіонат, випереджаючи Нансі на дві перемоги. Обидві команди ведуть вирішальну боротьбу за титул та вихід у елітний дивізіон. Очний поєдинок найкращої атаки та захисту чемпіонату може стати вирішальним у цій боротьбі.

Поточного сезону Денис Лукашов зіграв 25 матчів у Суперлізі Windrose. Набирав 7,2 очка, 2,9 підбирання, 3 передачі. У 9 матчах Ліги чемпіонів поточного сезону набирав 1,4 очка, 1,2 передачі.