У Сумах провели благодійний турнір з баскетболу 3х3

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби захисників України

Сумський державний університет та Федерація баскетболу Сумщини провели благодійний турнір з баскетболу 3х3 "Тримаймо стрій" серед змішаних команд.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Усі зібрані кошти, а це 3500 грн., були перераховані на рахунки Громадського фонду Суми та будуть спрямовані на потреби захисників України.

У змаганнях взяли участь близько 40 спортсменів у складі 10 колективів. Команди були розподілені на дві групи, в яких зіграли за коловою системою. За результатами групового етапу сформувалися півфіналісти.

У першому півфіналі Chekhoff з рахунком 21:17 переграв Jugend. Другим фіналістом стала команда Пиріжечки, яка здолала спротив команди Pid liva - 13:11.

Бронзовим призером змагань стали Jugend, які перекидали Pid liva з-за периметра 21:12.

У фіналі хлопці з Chekhoff перемогли змішаний колектив Пиріжечки 21:16.

Організатори вдячні усім за участь та фінансову підтримку! Окрема подяка Громадському фонду Суми та журналу Цукр за їх роботу.

Тож, тримаймо стрій та віримо у нашу Перемогу!