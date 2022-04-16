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Лень та Михайлюк допоможуть збирати кошти для українських біженців

Вчора 22:25 143 0
Наші легіонери в НБА працюватимуть у спеціальному фонді
Лень та Михайлюк допоможуть збирати кошти для українських біженців

Джерело - fbu.ua.

Українські легіонери в НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк допоможуть збирати кошти для українських біженців, які постраждали від російської військової агресії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наші баскетболісти особисто очолюватимуть зусилля зі збору допомоги у фонді Надія для України. Його створено у співпраці з американською благодійною організацією Len-D A Hand, досвід взаємодії з якою вже має наш легіонер Сакраменто Кінгз Олексій Лень.

Нагадаємо Святослав Михайлюк поточного сезону пробився до плей-оф НБА зі своїм Торонто Рапторз.

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