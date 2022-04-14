Головне
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 17:27 897
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 21:40 2243
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
Сьогодні 19:45 465
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
Сьогодні 17:42 426
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:40 45013
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 512
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 396
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 2072
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 945
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2359
Прямі трансляції

Легенда НБА підтримав Україну

Сьогодні 22:55 118 0
Шакіл О'Ніл відреагував на війну в Україні
Легенда НБА підтримав Україну
#NBA, #Шакіл О'Ніл

Джерело - Чемпіон.

Легендарний ексгравець НБА Шакіл О'Ніл закликав світ допомогти біженцям з України, які покинули свої домівки через дії росії, яка вторглася на територію незалежної держави.

Про це розповів сам баскетболіст.

"82,4 мільйона людей у всьому світі були змушені покинути свої будинки через конфлікти, насильства, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні стати на захист України та біженців по всьому світу, щоб вони отримали підтримку, якої вони потребують зараз", - написав О'Ніл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами 31722 16
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 6721
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2243
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22 Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22 2072
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3326
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 45013
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24915
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13598
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20241
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182723
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3860
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16889