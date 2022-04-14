Легенда НБА підтримав Україну

Шакіл О'Ніл відреагував на війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Легендарний ексгравець НБА Шакіл О'Ніл закликав світ допомогти біженцям з України, які покинули свої домівки через дії росії, яка вторглася на територію незалежної держави.

Про це розповів сам баскетболіст.

"82,4 мільйона людей у всьому світі були змушені покинути свої будинки через конфлікти, насильства, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні стати на захист України та біженців по всьому світу, щоб вони отримали підтримку, якої вони потребують зараз", - написав О'Ніл.