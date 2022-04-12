Йокич та Адетокумбо – найкращі гравці НБА у березні-квітні

У НБА назвали найкращих гравців березня-квітня

Джерело - Чемпіон.

НБА оголосила найкращих гравців регулярного чемпіонату у березні-квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Центровий Денвера Нікола Йокич виграв нагороду у Західній конференції. Він набирав 31,6 очка, 13,7 підбирання та 7,5 передачі в середньому за матч.

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Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо став найкращим на Сході. Його показники – 31,5 очка, 12,3 підбирання та 5 передач у середньому за гру.

Йокич та Адетокумбо є кандидатами на звання Найціннішого гравця у нинішньому сезоні. Їхні команди також претендують на титул чемпіонів НБА-2022.