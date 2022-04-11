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Лейкерс звільнили головного тренера команди

Вчора 23:26 124 0
Причиною відставки фахівця став провал команди у нинішньому сезоні
Лейкерс звільнили головного тренера команди
Фото Getty Images
#Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - isport.ua.

Лос-Анджелес Лейкерс з посади головним тренером звільнили Френка Вогеля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цього сезону озерники не змогли потрапити в плей-ін, завершивши регулярний чемпіонат з результатом 33-49.

"Я дуже поважаю Френка як на майданчику, так і за її межами. Френк - чудовий тренер і хороша людина. Ми завжди будемо вдячні йому за його роботу, яка привела нас до чемпіонського титулу НБА у сезоні-2019/20. Це неймовірно важке рішення, але на цей час ми вважаємо його необхідним. Всі ми бажаємо Френку та його чудовій сім'ї всього найкращого", - зазначив віцепрезидента з баскетбольних операцій та генерального менеджера Лейкерс Роба Пелінкі.

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