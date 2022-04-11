У Чернівцях організували представницький благодійний турнір з баскетболу 3х3

Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ

Джерело - ФБУ.

На майданчику чернівецького ліцею №13 (колишня назва - СЗОШ №22, директор - Любов Яворська) відбувся благодійний турнір з баскетболу 3х3 "Разом ми - сила".

Організаторами турніру стали Чернівецька обласна федерація баскетболу (президент - Геннадій Водовоз), БК "CHE-BASKET-ЧОДЮСШ" (президент - Іван Українцев, директор - В'ячеслав Гавлюк), ЧОДЮСШ (директор - Віталій Литвинчук), а також Управління молоді та спорту Чернівецької військової адміністрації (Іван Гешко).

Відкриття змагань відвідав начальник Управління молоді та спорту Чернівецької військової адміністрації Іван Гешко.

"Баскетбол - популярний вид спорту, який розвивається у нашій області. Приємно, що у нас організовують подібні турніри. У складний для нашої держави час Буковина стала домівкою для багатьох баскетболістів із різних міст України. Хочу подякувати організаторам цього спортивного заходу та побажати усім мирного неба над головою головою. Слава Україні !", - сказав Іван Гешко.

У турнірі взяли участь 17 команд. У складі колективів зіграли баскетболісти з Києва, Ірпеня, Миколаєва, Житомира, Краматорська. Зокрема, у складі команди "БМП", яка перемогла серед чоловіків зіграли ексбаскетболіст столичних колективів Будівельник, БК Київ (виступав під орудою відомого італійського фахівця Ренато Паскуале) Іван Полєжаєв. До речі, тривалий час Іван грав у Чернівцях.

Грав свого часу у Чернівцях і ще один відомий гравець, уродженець Краматорська Микита Базилєв. Микита має досвід виступів за команди Львівська Політехніка, Харківські Соколи... У сезоні - 2020/21 Микита у складі Хмельницької Політехніки став переможцем першолігового чемпіонату України. А у сезоні - 2021/22 досвідчений баскетболіст грав за колектив Селф Мейд (Київ).

А ось уродженець Житомира Данило Марків має досвід виступів за команду вищої ліги чемпіонату України Старий Луцьк - Університет (Луцьк).

Зіграли на турнірі і срібні призери чемпіонату України - 2020/21 (перша ліга) у складі БК CHE-BASKET Микита Цуркан та Олександр Радомський.

На майданчик чернівецького ліцею №13 також срібні та бронзові призери та призерки ВЮБЛ.

У турнірі взяли участь вихованці та вихованки буковинських тренерів Геннадія Водовоза, В'ячеслава Гавлюка, Василя Федоряка, Романа Прондюка (ЧОДЮСШ), Руслана Чехімського (КЗ ДЮСШ №1), а також представники ЧНУ, які регулярно грають в обласних змаганнях.

Не можна оминути увагою і участь у турнірі вихованок тренера ДЮСШ с. Великий Кучурів Ростислава Гнилозуба, який зараз захищає Україну у лавах ЗСУ.

Арбітрами турніру були Руслан Чехімський, Володимир Мизюк, В'ячеслав Гавлюк та Євген Федоров (Львів).

Для учасників турніру організували конкурс малюнків. Переміг гравець команди "Вареники" (U12) Віталій Хочь. Учасники конкурсу отримали баскетбольні м'ячі.

Баскетбольні м'ячі від ФБУ та ЧОФБ отримали також буковинські команди, які виступають у ВЮБЛ.

Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.

Результати матчів:

U12

Бандерівці - Воля 2:9

Вареники - Удача 10:5

Удача - Бандерівці 4:3

Воля - Вареники 4:7

Удача - Воля 4:5

Бандерівці - Вареники 5:8

1. Вареники (В. Хочь, П. Ігнатюк, І. Павленко, В. Тімку) - 6 очок

2. Воля (А. Павловський, З. Підгорний) - 5

3. Удача (Д. Фортуна, С. Купець, Р. Доскалюк, Р. Коропатницький) - 4

4. Бандерівці (М. Дуплячук, Д. Коріняк, О. Снігуряк) - 3

U14/Жінки

Мафія - Бандера 6:11

КЧАУ - Паляниця 7:6

Козаки - Паляниця 11:2

Мафія - КЧАУ 1:5

Козаки - Мафія 9:3

Бандера - КЧАУ 11:3

Паляниця - Мафія 4:6

Бандера - Козаки 5:11

КЧАУ - Козаки 7:11

Паляниця - Бандера 1:11

1. Козаки (О. Авасілой, Є. Казюк, В. Скорейко, М. Ястреб) - 8

2. Бандера (Д. Прохоренко, Є. Кудрявцев, Д. Білик, Т. Вісловоков) - 7

3. КЧАУ (М. Тимчишин, Л. Тофенеску, Д. Лодба, Х. Ящук) - 6

4. Мафія (Т. Карча, М. Карча, Т. Лупуляк, А. Майданська) - 5

5. Паляниця (К. Фомін, Я. Кочурка, І. Аморциту) - 4

Чоловіки

Група А

БМП - Street-Dogs 11:6

Букі - Чіполіно 7:4

Street-Dogs - Букі 9:11

Чіполіно - БМП 2:11

Street-Dogs - Чіполіно 9:8

Букі - БМП 5:11

1. БМП (М. Базилєв, Д. Марків, І. Полєжаєв) - 6 очок

2. Букі (С. Крушельницький, А. Гапляк, А. Комлик, В. Загурський) - 5

3. Street-Dogs (О. Садрітдінов, О. Лісун, В. Чорногуз, А. Лекар) - 4

4. Чіполіно (О. Урсуляк, М. Яремко, М. Сафроній) - 3

Група Б

Меблевий салон - Cheside UA 8:11

CHE-BASKET - Патріоти 11:4

Cheside UA - CHE-BASKET 4:6

Патріоти - Меблевий салон 5:11

Cheside UA - Патріоти 9:10

CHE-BASKET - Меблевий салон 2:11

1. Меблевий салон (М. Цуркан, І. Камбур, О. Побережник, О. Радомський) - 5

2. CHE-BASKET (О. Мальгінов, А. Гаврилюк, К. Єрмуракі, В. Гома) - 5

3. Патріоти" (А. Третяк, М. Онищук, М. Дятлов, Є. Казюк) - 4

4. Cheside UA (Ю. Підлубний, Стренчак, Т. Король, Р. Вірченко) - 4

Матч за третє місце

CHE-BASKET - Букі 9:11

Фінал

БМП - Меблевий салон 11:9