Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
10.04.2022 12:24 4722 3
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Вчора 20:54 295
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Вчора 19:24 1305
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Вчора 15:40 840
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Вчора 15:23 14136
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Вчора 15:11 206669
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Вчора 09:18 1402 3
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
10.04.2022 22:40 679
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
10.04.2022 19:55 1110
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
10.04.2022 16:09 3970 2
Прямі трансляції

У Чернівцях організували представницький благодійний турнір з баскетболу 3х3

Вчора 22:41 139 0
Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ
У Чернівцях організували представницький благодійний турнір з баскетболу 3х3

Джерело - ФБУ.

На майданчику чернівецького ліцею №13 (колишня назва - СЗОШ №22, директор - Любов Яворська) відбувся благодійний турнір з баскетболу 3х3 "Разом ми - сила".

Організаторами турніру стали Чернівецька обласна федерація баскетболу (президент - Геннадій Водовоз), БК "CHE-BASKET-ЧОДЮСШ" (президент - Іван Українцев, директор - В'ячеслав Гавлюк), ЧОДЮСШ (директор - Віталій Литвинчук), а також Управління молоді та спорту Чернівецької військової адміністрації (Іван Гешко).

Відкриття змагань відвідав начальник Управління молоді та спорту Чернівецької військової адміністрації Іван Гешко.

"Баскетбол - популярний вид спорту, який розвивається у нашій області. Приємно, що у нас організовують подібні турніри. У складний для нашої держави час Буковина стала домівкою для багатьох баскетболістів із різних міст України. Хочу подякувати організаторам цього спортивного заходу та побажати усім мирного неба над головою головою. Слава Україні !", - сказав Іван Гешко.

У турнірі взяли участь 17 команд. У складі колективів зіграли баскетболісти з Києва, Ірпеня, Миколаєва, Житомира, Краматорська. Зокрема, у складі команди "БМП", яка перемогла серед чоловіків зіграли ексбаскетболіст столичних колективів Будівельник, БК Київ (виступав під орудою відомого італійського фахівця Ренато Паскуале) Іван Полєжаєв. До речі, тривалий час Іван грав у Чернівцях.

Грав свого часу у Чернівцях і ще один відомий гравець, уродженець Краматорська Микита Базилєв. Микита має досвід виступів за команди Львівська Політехніка, Харківські Соколи... У сезоні - 2020/21 Микита у складі Хмельницької Політехніки став переможцем першолігового чемпіонату України. А у сезоні - 2021/22 досвідчений баскетболіст грав за колектив Селф Мейд (Київ).

А ось уродженець Житомира Данило Марків має досвід виступів за команду вищої ліги чемпіонату України Старий Луцьк - Університет (Луцьк).

Зіграли на турнірі і срібні призери чемпіонату України - 2020/21 (перша ліга) у складі БК CHE-BASKET Микита Цуркан та Олександр Радомський.

На майданчик чернівецького ліцею №13 також срібні та бронзові призери та призерки ВЮБЛ.

У турнірі взяли участь вихованці та вихованки буковинських тренерів Геннадія Водовоза, В'ячеслава Гавлюка, Василя Федоряка, Романа Прондюка (ЧОДЮСШ), Руслана Чехімського (КЗ ДЮСШ №1), а також представники ЧНУ, які регулярно грають в обласних змаганнях.

Не можна оминути увагою і участь у турнірі вихованок тренера ДЮСШ с. Великий Кучурів Ростислава Гнилозуба, який зараз захищає Україну у лавах ЗСУ.

Арбітрами турніру були Руслан Чехімський, Володимир Мизюк, В'ячеслав Гавлюк та Євген Федоров (Львів).

Для учасників турніру організували конкурс малюнків. Переміг гравець команди "Вареники" (U12) Віталій Хочь. Учасники конкурсу отримали баскетбольні м'ячі.

Баскетбольні м'ячі від ФБУ та ЧОФБ отримали також буковинські команди, які виступають у ВЮБЛ.

Зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ.

Результати матчів:

U12

Бандерівці - Воля 2:9

Вареники - Удача 10:5

Удача - Бандерівці 4:3

Воля - Вареники 4:7

Удача - Воля 4:5

Бандерівці - Вареники 5:8

1. Вареники (В. Хочь, П. Ігнатюк, І. Павленко, В. Тімку) - 6 очок

2. Воля (А. Павловський, З. Підгорний) - 5

3. Удача (Д. Фортуна, С. Купець, Р. Доскалюк, Р. Коропатницький) - 4

4. Бандерівці (М. Дуплячук, Д. Коріняк, О. Снігуряк) - 3

U14/Жінки

Мафія - Бандера 6:11

КЧАУ - Паляниця 7:6

Козаки - Паляниця 11:2

Мафія - КЧАУ 1:5

Козаки - Мафія 9:3

Бандера - КЧАУ 11:3

Паляниця - Мафія 4:6

Бандера - Козаки 5:11

КЧАУ - Козаки 7:11

Паляниця - Бандера 1:11

1. Козаки (О. Авасілой, Є. Казюк, В. Скорейко, М. Ястреб) - 8

2. Бандера (Д. Прохоренко, Є. Кудрявцев, Д. Білик, Т. Вісловоков) - 7

3. КЧАУ (М. Тимчишин, Л. Тофенеску, Д. Лодба, Х. Ящук) - 6

4. Мафія (Т. Карча, М. Карча, Т. Лупуляк, А. Майданська) - 5

5. Паляниця (К. Фомін, Я. Кочурка, І. Аморциту) - 4

Чоловіки

Група А

БМП - Street-Dogs 11:6

Букі - Чіполіно 7:4

Street-Dogs - Букі 9:11

Чіполіно - БМП 2:11

Street-Dogs - Чіполіно 9:8

Букі - БМП 5:11

1. БМП (М. Базилєв, Д. Марків, І. Полєжаєв) - 6 очок

2. Букі (С. Крушельницький, А. Гапляк, А. Комлик, В. Загурський) - 5

3. Street-Dogs (О. Садрітдінов, О. Лісун, В. Чорногуз, А. Лекар) - 4

4. Чіполіно (О. Урсуляк, М. Яремко, М. Сафроній) - 3

Група Б

Меблевий салон - Cheside UA 8:11

CHE-BASKET - Патріоти 11:4

Cheside UA - CHE-BASKET 4:6

Патріоти - Меблевий салон 5:11

Cheside UA - Патріоти 9:10

CHE-BASKET - Меблевий салон 2:11

1. Меблевий салон (М. Цуркан, І. Камбур, О. Побережник, О. Радомський) - 5

2. CHE-BASKET (О. Мальгінов, А. Гаврилюк, К. Єрмуракі, В. Гома) - 5

3. Патріоти" (А. Третяк, М. Онищук, М. Дятлов, Є. Казюк) - 4

4. Cheside UA (Ю. Підлубний, Стренчак, Т. Король, Р. Вірченко) - 4

Матч за третє місце

CHE-BASKET - Букі 9:11

Фінал

БМП - Меблевий салон 11:9

Коментарі ()
Популярне зараз
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО 1910
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 3649
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14136
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1655
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую 1402 3
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206669
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6697
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4890
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16401
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8221
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166216 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 84472