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Дніпро передав допомогу проєкту БК Говерла Скеля

Сьогодні 19:40 148 0
Дніпровський клуб передав в Івано-Франківськ м'ячі та солодощі
Дніпро передав допомогу проєкту БК Говерла Скеля

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро допомагає не лише військовим. Клуб допоміг м’ячами і солодощами проєкту БК Говерла Скеля. E рамках цього проєкту баскетболом займаються діти, які змушені покинути свої домівки через війну з росією.

Також головний тренер нашої команди Дмитро Болдаєв проведе майстер-клас для юних баскетболістів.

"Щиро вдячні БК Дніпро та особисто його президенту Кондратьєву Валерію Валерійовичу та тренеру Дмитру Болдаєву за підтримку нашого гуманістичного проекту "Скеля", за допомогу дітям, які змушені шукати прихисток на Івано-Франківщині! Сьогодні для наших юних баскетболістів ми отримали фірмові баскетбольні м‘ячі, солодощі та фрукти!", - повідомив івано-франківський клуб у соцмережах.

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