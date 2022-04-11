Дніпро передав допомогу проєкту БК Говерла Скеля

Дніпровський клуб передав в Івано-Франківськ м'ячі та солодощі

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро допомагає не лише військовим. Клуб допоміг м’ячами і солодощами проєкту БК Говерла Скеля. E рамках цього проєкту баскетболом займаються діти, які змушені покинути свої домівки через війну з росією.

Також головний тренер нашої команди Дмитро Болдаєв проведе майстер-клас для юних баскетболістів.