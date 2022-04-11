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Визначилися пари плей-ін та сітка плей-оф НБА

Сьогодні 11:17 129 0
Завершився регулярний чемпіонат НБА
Визначилися пари плей-ін та сітка плей-оф НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 квітня, завершився регулярний чемпіонат НБА.

Визначилися пари турніру плей-ін та сітка плей-оф

Плей-ін

Захід

Міннесота (7) – Кліпперс (8)
Новий Орлеан (9) – Сан-Антоніо (10)

Схід

Бруклін (7) – Клівленд (8)
Атланта (9) – Шарлотт (10)

Плей-оф

Захід

Фінікс (1) – восьма команда
Мемфіс (2) – сьома команда
Голден Стейт (3) – Денвер (6)
Даллас (4) – Юта (5)

Схід

Маямі (1) – восьма команда
Бостон (2) – сьома команда
Мілуокі (3) – Чикаго (6)
Філадельфія (4) – Торонто (5).

Зображення

Плей-оф розпочнеться у суботу, 16 квітня.

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