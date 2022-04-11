Визначилися пари плей-ін та сітка плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 квітня, завершився регулярний чемпіонат НБА.
Визначилися пари турніру плей-ін та сітка плей-оф
Плей-ін
Захід
Міннесота (7) – Кліпперс (8)
Новий Орлеан (9) – Сан-Антоніо (10)
Схід
Бруклін (7) – Клівленд (8)
Атланта (9) – Шарлотт (10)
Плей-оф
Захід
Фінікс (1) – восьма команда
Мемфіс (2) – сьома команда
Голден Стейт (3) – Денвер (6)
Даллас (4) – Юта (5)
Схід
Маямі (1) – восьма команда
Бостон (2) – сьома команда
Мілуокі (3) – Чикаго (6)
Філадельфія (4) – Торонто (5).
Плей-оф розпочнеться у суботу, 16 квітня.