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Сакраменто Леня переміг Фінікс, Торонто Михайлюка поступилося Нью-Йорку. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:28 201 0
Відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату НБА
Сакраменто Леня переміг Фінікс, Торонто Михайлюка поступилося Нью-Йорку. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 квітня, відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто Олексія Леня здолав Фінікс. Українець на майданчик не виходив.

Торонто програв Нью-Йорку. Українець Святослав Михайлюк відіграв за Репторз майже 8 хвилин.

НБА - Регулярний чемпіонат

11 квітня

Нью-Йорк – Торонто 105:94 (31:22, 20:26, 22:24, 32:22)

Фінікс – Сакраменто 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)

Орландо – Маямі 125:111 (31:31, 37:28, 33:29, 24:23)

Шарлотт – Вашингтон 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)

Бруклін – Індіана 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32)

Філадельфія – Детройт 118:106 (36:30, 26:30, 31:28, 25:18)

Клівленд – Мілвокі 133:115 (46:20, 33:26, 32:33, 22:36)

Даллас – Сан-Антоніо 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)

Г'юстон – Атланта 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)

Мемфіс – Бостон 110:139 (25:32, 24:40, 30:32, 31:35)

Міннесота – Чикаго 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)

Новий Орлеан – Голден Стейт 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)

Денвер – Лейкерс 141:146 OT (33:36, 36:33, 39:26, 27:40, 6:11)

Кліпперс – Оклахома-Сіті 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)

Портленд – Юта 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)

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