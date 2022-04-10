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Фенербахче з Ягуповою програв у фіналі Євроліги

Сьогодні 20:10 121 0
Українка не змогла допомогти команді виграти титул
Фенербахче з Ягуповою програв у фіналі Євроліги
#Аліна Ягупова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 квітня, Фенербахче (Туреччина) зіграв із Шопроном (Угорщина) у рамках фіналу дружиною Євроліги.

Угорський клуб зумів здобути перемогу, вигравши зустріч із рахунком - 60:55 (16:6, 13:13, 16:19, 15:17).

Нагадаємо, у складі турецької команди виступає українка Аліна Ягупова. Наша спортсменка набрала 13 очок, виконала шість підбирань та п'ять передач, допустила чотири втрати та зробила чотири фоли.

Нагадаємо, минулого року Фенербахче у півфіналі Євроліги поступився переможцю турніру російському УГМК.

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