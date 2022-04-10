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Рендл перейшов до складу лідера чемпіонату Франції

Сьогодні 18:40 152 0
Гравець збірної України повертається до Європи
Рендл перейшов до складу лідера чемпіонату Франції

Джерело - fbu.ua.

Український розігруючий американського походження Джером Рендл перейшов до французького клубу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Після початку війни в Україні Рендл, який цей сезон грав за столичний Будівельник, перебрався в іранський Махрамі, за який встиг провести 6 матчів, набираючи в середньому 22,2 очка та роблячи 5,2 передачі. Втім, Махрамі доволі швидко поступився в плейоф чемпіонату Ірану.

Тепер Рендл продовжить кар’єру у французькому Леваллуа Метрополітен, який наразі лідирує у чемпіонаті Франції, а в Єврокубку вийшов до плей-оф з третього місця і у першому раунді зіграє з Венецією.

Дебютувати у Леваллуа Рендл може вже сьогодні, 9 квітня, проти Буру.

Нагадаємо, за Будівельник 34-річний захисник цього сезону відіграв 16 матчів Суперлізі. Він набирав 16,9 очка та віддавав 5,1 асистів.

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