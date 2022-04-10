Рендл перейшов до складу лідера чемпіонату Франції

Гравець збірної України повертається до Європи

Український розігруючий американського походження Джером Рендл перейшов до французького клубу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Після початку війни в Україні Рендл, який цей сезон грав за столичний Будівельник, перебрався в іранський Махрамі, за який встиг провести 6 матчів, набираючи в середньому 22,2 очка та роблячи 5,2 передачі. Втім, Махрамі доволі швидко поступився в плейоф чемпіонату Ірану.

Тепер Рендл продовжить кар’єру у французькому Леваллуа Метрополітен, який наразі лідирує у чемпіонаті Франції, а в Єврокубку вийшов до плей-оф з третього місця і у першому раунді зіграє з Венецією.

Дебютувати у Леваллуа Рендл може вже сьогодні, 9 квітня, проти Буру.

Нагадаємо, за Будівельник 34-річний захисник цього сезону відіграв 16 матчів Суперлізі. Він набирав 16,9 очка та віддавав 5,1 асистів.